Ни скола, ни царапины: как правильно выбрать воск для защиты кузова

Автоматический чехол на автомобиль. Такое необычное изобретение представили китайские разработчики. Все, что нужно сделать водителю — поставить прибор на крышу машины и нажать кнопку на пульте управления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии