Что делать, когда отключается электричество

Вот как обезопасить свой дом и семью, пока вы ждёте восстановления электроснабженияБудь то сильная метель, ураган или событие, не связанное с погодой, готовность остаться на некоторое время без электричества может означать разницу между неудобством и большим стрессом.
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