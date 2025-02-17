Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 24» назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном "Посмотрим, главное начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, какой был бы идеальный результат встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде.