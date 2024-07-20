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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеев о Соболеве: «Уже изжил себя в «Спартаке». Когда мотивирован, способен приносить пользу» 

Корнеев о Соболеве: «Уже изжил себя в «Спартаке». Когда мотивирован, способен приносить пользу» 

Сообщалось, что форвард может перейти в «Зенит». «Соболев – один из вариантов фактурного нападающего.

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