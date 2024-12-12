Как будет развиваться ситуация с газом на левом берегу Днестра? Что говорит бывший министр энергетики

Бывший министр энергетики Виктор Парликов, отстраненный от должности в результате кризиса, связанного с закупкой природного газа, считает, что ситуация с энергетикой на обоих берегах Днестра прояснится к следующему понедельнику, 16 декабря.
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