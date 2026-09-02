Интеррос создаст 500 рабочих мест на Камчатке к 2030 году

К 2030 году компания "Интеррос" построит всесезонный курорт "Парк "Три вулкана" на Камчатке. Проект даст региону сотни новых рабочих мест и возможность подготовки специалистов совместно с Камчатским государственным университетом.
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