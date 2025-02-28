Артем Дмитрук: Миллионы украинцев лишены права выбора

Каковы реальные шансы на проведение выборов в Украине в условиях текущей политической ситуации? Может ли смена власти привести к восстановлению прав и безопасности в стране? Какие препятствия стоят на пути к демократическим выборам в Украине? На вопросы зрителей и читателей ответил украинский депутат Артем Дмитрук.