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Россиянка чуть не умерла после инъекций популярного препарата для похудения

Россиянка чуть не умерла после инъекций популярного препарата для похудения

Жительница Краснодара Александра на два года стала заложницей тяжелых проблем со здоровьем, которые, по ее мнению, начались после курса инъекций «Оземпика» .

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