Губернатор Белгородской области также сообщил, что в Новой Таволжанке идет бой с ДРГ

﻿﻿Губернатор Белгородской области также заявил, что в Новой Таволжанке идет бой с ДРГ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что готов встретить диверсантов на КПП «Шебекино», чтобы спасти удерживаемых ими российских чиновников.