Storyone

67 подписчиков

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Удивительное №4. После всей этой молдавской наглости и хамства Россия собирается о чем-то договариваться и даже идти ...Удивительная Молд...
  • Гарий Щерба
    Ну  и на Х...  РОССИИ  такой ,,СОЮЗНИЧИК,,  ? ,   который  ПЕРВЫЙ  же в СПИНУ НОЖ  и  ВОТКНЕТ ....!!!Казахстан решил ч...
  • галина
    Все миндальничаем. Хотим казаться хорошими. Давно пора конфисковать все их имущество и пустить средства на благо страны.Когда начнем конф...

Губернатор Белгородской области также сообщил, что в Новой Таволжанке идет бой с ДРГ

Губернатор Белгородской области также сообщил, что в Новой Таволжанке идет бой с ДРГ

﻿﻿Губернатор Белгородской области также заявил, что в Новой Таволжанке идет бой с ДРГ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что готов встретить диверсантов на КПП «Шебекино», чтобы спасти удерживаемых ими российских чиновников.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх