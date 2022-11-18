Желтые хосты: подборка сортов с цветной каймой, мазками и узорами на листьях

Современный красивый сад, особенно тенистый, довольно сложно представить без хозяина. И это неудивительно, учитывая все достоинства этого растения, в том числе неприхотливость, теневыносливость, морозостойкость и невероятный выбор сортов и гибридов.
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