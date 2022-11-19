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«Спартак» после 2:4 с ЦСКА о рекордной посещаемости матча сезона КХЛ в столице: «Москва – красно-белая!»

Матч «Спартак» – ЦСКА (2:4) в «Мегаспорте» посетили 7 563 болельщика. Это рекорд посещаемости матча Фонбет Чемпионата КХЛ в Москве в текущем сезоне.

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