«План победы» Владимира Зеленского не сможет способствовать прекращению конфликта на Украине. Такое мнение высказала бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.
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