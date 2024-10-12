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Русская весна

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Аналитик разведки США назвала «план победы» Зеленского оторванным от реальности

Аналитик разведки США назвала «план победы» Зеленского оторванным от реальности

«План победы» Владимира Зеленского не сможет способствовать прекращению конфликта на Украине. Такое мнение высказала бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.

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