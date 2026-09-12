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Царьград

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"Газпром". Мечты сбываются? Убытки на миллиарды и уголовник среди топ-менеджеров

"Газпром". Мечты сбываются? Убытки на миллиарды и уголовник среди топ-менеджеров

Более половины акций "Газпрома" принадлежат государству. Казалось бы, власть должна контролировать компанию, а сама корпорация работать на благо России.

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