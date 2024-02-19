Путин подловил Блинкена, выложив подноготную его деда. Глава Госдепа США будет долго краснеть перед своими

VG

Vasily Golov

Rand Corp четко сформулировала в докладе экспертов,что США воюет с Россией.Ей важна победа на Украине.Поражение не поймут американцы.Могущество США и вдруг победа у России с разорванной в клочья санкциями экономикой.США останется в выигрыше,если проиграет Украина,воевавшая на деньги и вооружения США.Оголены будут армии стран Европы.Это прибыль у США.Победа в этом.Есть еще Китай и азиатский континент.Это враг.Руки у Пентагона развязаны.Переброска своих войск в туда.Израилю придется выйти из войны с арабами.Арабы могут объединит усилия,Китай может получить вооружение и технологии от России,как победителя Украины.