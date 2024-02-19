Путин всегда говорит вовремя и озвучивает именно те темы, которые становятся актуальными. Во время интервью Такеру Карлсону, он затронул множество проблем и сложных моментов, но были некоторые нюансы, которые американский журналист услышал уже после официальной беседы на камеру.
Путин подловил Блинкена, выложив подноготную его деда. Глава Госдепа США будет долго краснеть перед своими
Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Солженицын в своей книги "200 лет вместе" пищет, что евреи сами спровоцировали погромы.
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2 час.
Валентин Щербаков
Этому лживому жидяре Блинкену что краснеть, что бледнеть, одинаково в радость, он непоколебимый идиот и русофоб... хохлобандеровского разлива.......
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2 час.
VG
Vasily Golov
Rand Corp четко сформулировала в докладе экспертов,что США воюет с Россией.Ей важна победа на Украине.Поражение не поймут американцы.Могущество США и вдруг победа у России с разорванной в клочья санкциями экономикой.США останется в выигрыше,если проиграет Украина,воевавшая на деньги и вооружения США.Оголены будут армии стран Европы.Это прибыль у США.Победа в этом.Есть еще Китай и азиатский континент.Это враг.Руки у Пентагона развязаны.Переброска своих войск в туда.Израилю придется выйти из войны с арабами.Арабы могут объединит усилия,Китай может получить вооружение и технологии от России,как победителя Украины.
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1 час.
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