Рогов: ВСУ перебрасывают на Харьковское направление танки Leopard

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС Украины на фоне продвижения российских войск в Харьковской области начали перебрасывать на это направление немецкие танки и шведские боевые машины.
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