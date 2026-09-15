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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко оштрафовали на US Open на $7,5 тыс за разбитую ракетку, Яценко – на $5 тыс за коучинг, Бенчич – на $5 тыс за неспортивное поведение

Стали известны штрафы, которые получили теннисисты на этом US Open . Арина Соболенко оштрафовали на 7,5 тысяч долларов за то, что она сначала швырнула, а затем разбила ракетку после завершения финала.

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