23 – 24 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

23.02.2024, пятница 11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященная Дню защитника Отечества, с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Аллея славы) 12:00 Челябинск – Спортивно-развлекательная программа «Мой папа – защитник».
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