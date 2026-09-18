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В Волгоградской области стартует финал второго сезона «Семейной зарницы»

Заключительный этап второго сезона всероссийской игры «Семейная зарница» начнется 23 сентября в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области.

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