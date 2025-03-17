Приговор в 16 лет за госизмену бывшему инженеру Уралвагонзавода признан законным

Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде 16 лет лишения свободы за госизмену в отношении 32-летнего инженера-технолога «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» (УВЗ) Данила Мухаметова.
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