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Приговор в 16 лет за госизмену бывшему инженеру Уралвагонзавода признан законным

Приговор в 16 лет за госизмену бывшему инженеру Уралвагонзавода признан законным

Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде 16 лет лишения свободы за госизмену в отношении 32-летнего инженера-технолога «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» (УВЗ) Данила Мухаметова.

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