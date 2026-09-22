Агентам Киева, собиравшим данные о руководителях министерств, вынесли приговор

Вынесен приговор агентам украинских спецслужб, которые пытались совершить теракты в Запорожской области.
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