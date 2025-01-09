Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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    Надо брать мзду со стран и чиновников, из которых едут мигранты, не можешь обеспечить свой народ работой, пиз**уй.Инсайдеры: России...
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Инсайдеры: России предложили бороться с мигрантами по примеру ОАЭ – однако диаспоры заблокировали инициативу

Инсайдеры: России предложили бороться с мигрантами по примеру ОАЭ – однако диаспоры заблокировали инициативу

NEWS.ru Автор: Иван Смирнов Инсайдеры в Telegram сообщили, что компетентным органам России предложили воспользоваться моделью ОАЭ для борьбы с мигрантами.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Выдворять и притом за счет Мишустина,тогда будет порядок,а так только стул протирает! Выдворяют,я так понимаю за счет бюджета?А нельзя ли за счет тех кто их сюда завозит,лоббирует их интересы.Сколько четких точиков можно было бы депортировать на думскую зарплату Затулло Душанбинского или Евгения Федорова?Целый кишлак,я подозреваю!и
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1 час.
Татьяна Леухина
А почему у нас мигрантское лобби в состоянии влиять на решение правительства? На карандаш всех лоббистов и гнать из Думы! Все диаспоры срочно приравнять к ОПГ! Надо наводить порядок в стране при помощи жестких законов для  мигрантов и защиты местного населения , пока народ не взялся  сам наводить этот самый порядок. Тогда не только мигрантам достанется, но и тем, кто из чиновничества их крышует. Такое впечатление, что не мигранты к нам приехали, а мы-россияне переехали жить в кишлаки.
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44 мин.
Володя Иванов
Надо брать мзду со стран и чиновников, из которых едут мигранты, не можешь обеспечить свой народ работой, пиз**уй.
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8 мин.

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