Рубрика "В Госдуме предложили." ☝️☝️☝️ Депутатов осенила мысль разделить аванс на две части: чтобы россияне не оставались без денег после праздников.
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Рубрика "В Госдуме предложили." ☝️☝️☝️ Депутатов осенила мысль разделить аванс на две части: чтобы россияне не оставались без денег после праздников.