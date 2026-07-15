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Бьюти-блогер показала, как увеличить грудь с помощью макияжа

Бьюти-блогер показала, как увеличить грудь с помощью макияжа

Женщины по всему миру тратят безумное количество денег, чтобы увеличить размер груди. Оказывается, ларчик просто открывался — модный бьюти-блогер недавно опубликовала видео на своем канале в YouTube, рассказывая, как с помощью правильно наложенного макияжа можно зрительно увеличить грудь аж на два размера.

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