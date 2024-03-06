Президент Украины Владимир Зеленский ориентируется на продолжение военных действий, несмотря на тяжелые потери, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
Странная стратегия Зеленского на фронте вызвала возмущение в Киеве
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Дайте ему рояль!
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8 час.
Ю
Юрий Зубрин
Это такая степень ,притом ,тяжёлая ,сумасшествия...Никак не отойдет от роли наполеончика,мелкого и противного...Он мстит народу Украины за прошлое,народу России за его унижение ,всем за то ,что он неудачник и сел не в свою повозку ,которая завезла его туда ,откуда ему выхода нет.Вот и хочет он за собой утащить в преисподнююкак можно больше людей!Вспомните Гитлера!
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4 час.
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