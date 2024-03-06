Странная стратегия Зеленского на фронте вызвала возмущение в Киеве

Ю

Юрий Зубрин

Это такая степень ,притом ,тяжёлая ,сумасшествия...Никак не отойдет от роли наполеончика,мелкого и противного...Он мстит народу Украины за прошлое,народу России за его унижение ,всем за то ,что он неудачник и сел не в свою повозку ,которая завезла его туда ,откуда ему выхода нет.Вот и хочет он за собой утащить в преисподнююкак можно больше людей!Вспомните Гитлера!