Единый налоговый платеж субъектов РФ перечисляется на счет Федерального казначейства Тулы

В межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю в Уссурийске рассказали, почему единый налоговый платеж перечисляется на отдельный казначейский счет Управления Федерального казначейства по Тульской области.
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