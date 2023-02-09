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Единый налоговый платеж субъектов РФ перечисляется на счет Федерального казначейства Тулы

Единый налоговый платеж субъектов РФ перечисляется на счет Федерального казначейства Тулы

В межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю в Уссурийске рассказали, почему единый налоговый платеж перечисляется на отдельный казначейский счет Управления Федерального казначейства по Тульской области.

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