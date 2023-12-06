Американские политики отказываются поддерживать Украину из-за коррупции, пишет обозреватель Брэдли Дэлвин в статье для The American Conservative со ссылкой на слова член Палаты представителей и председатель фракции Свободы Скотта Перри.
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