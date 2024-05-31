На Кубани ростовщик из Перми застрелил полицейского во время задержания

В результате задержания сотрудниками полиции в районе поселка Водники 30 мая произошла трагическая ситуация - один из полицейских был смертельно ранен неизвестным мужчиной, который, как оказалось, находился в федеральном розыске.
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