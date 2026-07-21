Иркутские спортсмены завоевали 4 золотые медали на Первенстве России по боулингу

В Тюмени с 13 по 18 июля прошло Первенство России 2026 по боулингу. Спортсмены Иркутской области показали на них отличные результаты, заняв третье место в общем зачёте и обеспечив региону сразу четыре золотые награды, сообщается на сайте клуба «7 Миля».
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