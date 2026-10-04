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Марш о красной Балогуна: «Американцев с детства заваливают пропагандой: мы 1, во всем доминируем... Нам кажется, что мы заслуживаем особого отношения. Поэтому мир нас ненавидит»

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