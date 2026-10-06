ВСУ потеряли половину штурмовой группы при попытке прорыва из Волчанска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают совершать попытки вырваться из Волчанского котла в Харьковской области, в районе Курганного они задействовали для этого бойцов 475-го отдельного штурмового полка.
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