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Газета.ру

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ВСУ потеряли половину штурмовой группы при попытке прорыва из Волчанска

ВСУ потеряли половину штурмовой группы при попытке прорыва из Волчанска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают совершать попытки вырваться из Волчанского котла в Харьковской области, в районе Курганного они задействовали для этого бойцов 475-го отдельного штурмового полка.

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