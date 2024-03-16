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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рашевский о том, готово ли «Динамо» к агрессии Робинсона: «Будем навязывать свою игру и действовать по собственному плану. Мы готовы ко всему»

– Что можете сказать о вашем сопернике по четвертьфиналу? – Это хороший, мастеровитый соперник, там быстрые ребята, которые могут взять на себя ответственность и решить момент.

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