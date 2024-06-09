Додон выразил уверенность, что Санду проиграет на выборах в Молдавии

Бывший президент Молдавии и лидер партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвал не признавать результаты президентских выборов осенью, если на них одержит победу действующая глава государства Майя Санду.
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