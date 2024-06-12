Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цель

© РИА Новости . Станислав Красильников После того, как российские подразделения, в том числе и чеченские добровольцы из "Ахмата", на днях взяли под контроль украинское село в Сумской области – Рыжевку – многие эксперты, как в России, так и на Украине заговорили о том, что скоро вслед за Харьковской областью российское наступление начнется и на Сумщине Так думает и собеседник издания Украина.