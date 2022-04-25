Костюкович о том, что ее дуэт с Брюхановым распался: «Задумалась о смене страны, потому что понимаю, что дальше только сложнее будет»

Российская фигуристка Полина Костюкович сообщила, что рассматривает переход в другую страну после того, как ее дуэт с Алексеем Брюхановым распался.

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