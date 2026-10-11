Nvidia помешала EVGA выпустить RTX 3090 Ti Kingpin с двумя разъёмами питания

Известный оверклокер Винс «K|NGP|N» Лусидо заявил, что Nvidia вмешивалась в процесс разработки видеокарты EVGA RTX 3090 Ti FTW3 Kingpin, которая вышла весной 2022 года.
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