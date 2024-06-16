Главная несправедливость этого конфликта - это то, что вонючие русофобские пидоры сидят в тылу.Дикий, Арестович, Портников, Ляшко (кстати, где он?), Подоляк, Безуглая и прочие ублюдки, призывающие к войне "до последнего украинца" - они к фронту даже близко не приближаются.
Всё просто (18+)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КК
Коля Колянов
Обязательно найдём пидропатриотов и повесим на Крещатике.
Ответить
17 час.
Валера Морозов
Да, Александр, это так.
Ответить
17 час.
Алексей Перин
Точно так же как Роджерс сидит в России и требует паспорт, а за него воюют наши пацаны... И чем же он отличается от этих пидаров?! Такой же пиздабол..
Ответить
12 час.
Свежие комментарии