Команда из Савёловского взяла серебро на первенстве России по софтболу

В столице на стадионе «Москвич» прошло первенство Москвы по софтболу среди девушек до 15 лет. Команда из Савёловского района завоевала серебряные награды.
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