В Белоруссии назвали главные вызовы, перед которыми оказался Лукашенко

Политолог Дзермант: сохранить мир и безопасность — главные задачи Лукашенко Основная задача, которая будет стоять перед Александром Лукашенко в случае его переизбрания президентом Белоруссии, — сохранить в стране мир, стабильность и безопасность, заявил NEWS.