В Белоруссии назвали главные вызовы, перед которыми оказался Лукашенко

Политолог Дзермант: сохранить мир и безопасность — главные задачи Лукашенко Основная задача, которая будет стоять перед Александром Лукашенко в случае его переизбрания президентом Белоруссии, — сохранить в стране мир, стабильность и безопасность, заявил NEWS.
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