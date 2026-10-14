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Газета.ру

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Рябков: Россия не пошла на уступки по Украине, согласившись на сделку с США

Рябков: Россия не пошла на уступки по Украине, согласившись на сделку с США

Россия не пошла на уступки в вопросе урегулирования украинского конфликта, сославшись на соглашение по дизельному топливу между Москвой и Вашингтоном.

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