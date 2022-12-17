Емельяненко – о бое с Коваленко: «Он убегал от меня по рингу, молодец»

Известный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко считает, что сделал достаточно для победы над Святославом Коваленко.

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