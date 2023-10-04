Все будут прокляты: как Буланова отреагировала на угрозы со стороны Разина

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова отреагировала на угрозы со стороны Андрея Разина. Недавно продюсер группы «Ласковый май» публично послал проклятия артистам, которые будут выступать на мероприятии в честь юбилея Юрия Шатунова.