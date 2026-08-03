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Московский комсомолец в Израиле

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Операционные «Медика Рафаэль» частично возобновили работу

Операционные «Медика Рафаэль» частично возобновили работу

После устранения серьёзных нарушений стерилизации и кадрового дефицита Министерство здравоохранения Израиля разрешило поэтапное открытие четырёх операционных залов частной больницы «Медика Рафаэль» в Тель-Авиве, ранее закрытых из-за угрозы безопасности пациентов .

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