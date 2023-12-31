Непрестанное укрепление и развитие китайско-российских отношений отвечают коренным интересам обеих стран -- Си Цзиньпин

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что развитие китайско-российских отношений за последние три четверти века показало, что непрестанное укрепление и развитие постоянного добрососедства и дружбы, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества служат коренным интересам двух стран и их народов, отвечают ожиданиям международного сообщества и соответствуют веяниям времени.