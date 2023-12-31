Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

4 подписчика

Непрестанное укрепление и развитие китайско-российских отношений отвечают коренным интересам обеих стран -- Си Цзиньпин

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в воскресенье, что развитие китайско-российских отношений за последние три четверти века показало, что непрестанное укрепление и развитие постоянного добрососедства и дружбы, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества служат коренным интересам двух стран и их народов, отвечают ожиданиям международного сообщества и соответствуют веяниям времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх