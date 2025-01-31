Новобранцы Окружного учебного центра ВВО в Забайкалье выполнили первые стрельбы из штатного оружия

Занятия по огневой подготовке являются исключительно важным этапом становления молодого пополнения, и включают в себя изучение теоретических основ и правил стрельбы, тактико-технических характеристик вооружения, приведение оружия к нормальному бою, а также выполнение нормативов по тактической и огневой подготовке.
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