Кубань в кредитах: Краснодарский край занял четвертое место среди регионов

Этот показатель является четвертым по величине среди всех российских регионов. В октябре этого года россияне по всем видам потребительского кредитования оформили в банках 3,93 миллиона кредитов на общую сумму 0,95 триллиона рублей.
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