Когда празднуют Международный день отца, как поздравить трогательно и своими словами Марина ОнегинаВскоре в различных странах мира наступит День отца, праздник, созданный для выражения благодарности всем мужчинам, которые занимают статус отца.
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