Лукашенко: Минск договорился с Киевом не освещать случаи залетов БПЛА

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 17 сентября на патриотическом форуме в Минске, сообщил о договоренности с Киевом не освещать случаи залетов беспилотников на территорию республики.
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