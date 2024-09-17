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Лукашенко: Минск договорился с Киевом не освещать случаи залетов БПЛА

Лукашенко: Минск договорился с Киевом не освещать случаи залетов БПЛА

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 17 сентября на патриотическом форуме в Минске, сообщил о договоренности с Киевом не освещать случаи залетов беспилотников на территорию республики.

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