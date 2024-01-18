В МТУСИ предложили модель цифровой трансформации системы внутреннего контроля компаний

Первый этап модели включает в себя изучение бизнес-процессов. Понимание необходимости внедрения инновационных технологий в тот или иной процесс, какие финансовые затраты понесет компания при условии перевода бизнес-процессов в цифровой формат, и будет ли такая трансформация экономически выгодна для компании.
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