В МТУСИ предложили модель цифровой трансформации системы внутреннего контроля компаний

Первый этап модели включает в себя изучение бизнес-процессов. Понимание необходимости внедрения инновационных технологий в тот или иной процесс, какие финансовые затраты понесет компания при условии перевода бизнес-процессов в цифровой формат, и будет ли такая трансформация экономически выгодна для компании.