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Глава Пентагона Остин: США направят на Ближний Восток комплексы THAAD и Patriot

Глава Пентагона Остин: США направят на Ближний Восток комплексы THAAD и Patriot

Американские военные развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и направят дополнительные дивизионы зенитных ракетных комплексов Patriot, говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованном на сайте Пентагона.

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