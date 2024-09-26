Минометные расчеты армейского корпуса ВВО на Сахалине отработали корректировку огня при поддержке операторов БпЛА

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Закон, порядок, государство

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Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов, применяемых для разведки местности.

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